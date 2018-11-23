Избивший DJ Smash экс-депутат обжаловал наказание за нападение на пермского студента

Бывший депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев подал апелляцию на приговор за избиение студента, сообщили Накануне.RU в канцелярии суда.

Материалы поступили судье Светлане Войтко. Дата рассмотрения будет назначена не ранее середины следующей недели.

Напомним, Телепнев и его приятель, пермский промоутер Сергей Ванкевич, получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Dj Smash (Андрей Ширман) в ночном клубе "Дом культуры". Ситуация, из-за которой Телепнев получил вторую "уголовку", произошла за месяц до разборки с диджеем. Тогда экс-депутат что-то не поделил с 20-летним студентом и избил молодого человека. Свидетельница нападения в суде заявила, что в момент драки была пьяна, но слышала, что ее знакомый сказал что-то плохое о Телепневе. Потом девушка ушла в гардероб за вещами, услышала шум потасовки, обернулась и увидела, как экс-депутат бьет студента. По совокупности политик получил два года два месяца колонии-поселения.

Dj Smash имеет финансовые претензии к напавшим на него. Иск на 12,5 млн руб. подан а Свердловский райсуд Перми. Следующее заседание состоится 7 декабря. В декабре же Мещанский суд Москвы приступит к рассмотрению иска самого Телепнева к рэперу Тимати. Причиной обращения стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash. Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.