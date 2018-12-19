Заседание отложено из-за неявки ответчика. Следующая встреча сторон назначена на 11.00 21 января 2019 г.

В Мещанском райсуде Москвы состоялось первое заседание по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к Тимуру Юнусову (Тимати) , передает корреспондент Накануне.RU .

Тимати не пришел на рассмотрение иска против него, который подал избивший DJ Smash депутат





