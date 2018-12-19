Тимати не пришел на рассмотрение иска против него, который подал избивший DJ Smash депутат
В Мещанском райсуде Москвы состоялось первое заседание по иску экс-депутата заксобрания Прикамья Александра Телепнева к Тимуру Юнусову (Тимати), передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, причиной подачи иска стали комментарии певца по делу об избиении DJ Smash (Андрея Ширмана). Телепнев счел высказывания Тимати оскорбительными, в суде он требует компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. За нападение на музыканта Телепневу и его соучастнику, промоутеру Сергею Ванкевичу, дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор.
Заседание отложено из-за неявки ответчика. Следующая встреча сторон назначена на 11.00 21 января 2019 г.