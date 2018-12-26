Суд оставил в силе приговор экс-депутату заксобрания Прикамья за избиение студента

Ленинский районный суд рассмотрел апелляцию экс-депутата краевого заксобрания Александра Телепнева на приговор за избиение студента, передает корреспондент Накануне.RU.

Вердикт Фемиды остался без изменения, сообщили Накануне.RU в суде. Политик должен будет заплатить студенту 290 тыс. руб. компенсации морального вреда. Такую сумму ранее "выписал" пермяку мировой суд.

Напомним, за избиение DJ Smash и студента Телепнев по совокупности получил два года два месяца колонии-поселения. Позже он подал иск к Тимуру Юнусову (Тимати) за оскорбительный, как ему показалось, комментарий певца относительно избиения диджея. Отметим, сам Smash подал к Телепневу и второму участнику нападения, Сергею Ванкевичу, иск о компенсации лечения и упущенной выгоды в 11,2 млн руб.