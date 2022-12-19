Экс-депутату заксобрания Прикамья Телепневу продлили меру пресечения

Ленинский районный суд продлил меру пресечения бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, Телепнева обвиняют в хулиганстве. Речь идет о дебоше в одном из клубов Перми, в ночь на 30 апреля. Примерно в 2.35 30 апреля экс-депутат начал кидать в сторону барной стойки различные предметы. В результате стул попал в затылок одному из сотрудников заведения и разбил голову. От осколков пострадали и два посетителя бара.

В отношении Телепнева был введен запрет на совершение определенных действий.

До 6 февраля 2023 года ему запрещено выходить из дома с 20.00 до 7.00, а также пользоваться интернетом.