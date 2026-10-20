В Дагестане задержали пассажира с цепочкой стоимостью более миллиона рублей

Таможенники в Дагестане остановили ввоз в страну драгоценного украшения стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте Северо‑Кавказского таможенного управления.

Все случилось в аэропорту Махачкалы. Во время досмотра у 26‑летнего россиянина нашли цепочку с подвеской - он не задекларировал украшение. Мужчина прилетел из Турции, а задержали его в зоне «зеленого» коридора: правоохранители остановили пассажира по оперативной ориентировке.

Эксперты изучили находку и выяснили, что цепочка сделана из золотых и серебряных сплавов и украшена ограненными алмазами. В дагестанской таможне уточнили: рыночная стоимость изделия - 1,4 млн рублей.

Сам пассажир рассказал, что согласился перевезти украшение по просьбе женщины, летевшей с ним одним рейсом. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Ему грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.

Ранее в Казахстане у женщины изъяли шесть золотых слитков общим весом около 3 килограммов и стоимостью свыше 34 миллионов рублей: она купила золото в Кыргызстане, спрятала слитки под стельками обуви и пыталась нелегально провезти их через пункт пропуска.