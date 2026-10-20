Юрий Бурлачко ознакомился с возможностями нового центра воспитательных технологий ВДЦ «Орленок»

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом в Центре воспитательных технологий ВДЦ «Орленок». В рабочей программе визита было знакомство с инфраструктурой и задачами нового учреждения, которое было торжественно открыто в июне текущего года по видеосвязи Президентом России Владимиром Путиным.

Информацию о ключевых направлениях работы центра руководителю кубанского парламента представил директор ВДЦ «Орленок», председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус. В мероприятии принял участие и его первый заместитель Андрей Булдин.

Александр Джеус сообщил, что учреждение станет площадкой для патриотического воспитания и дополнительного образования детей и молодежи. Работа будет вестись в различных форматах: профильных смен, образовательных интенсивов, проектных сессий. Их тематика направлена на изучение и сохранение исторического и культурного наследия страны, профессиональную ориентацию, а также воспитание и подготовку детского и молодежного актива. Продолжительность смен составит 14 дней. В качестве целевой группы рассматриваются подростки и молодежь в возрасте от 13 до 17 лет, прошедшие конкурсный отбор. Общее количество участников в 2027 году в планах — до 250 человек единовременно. При этом центр будет работать не только с детьми.

«Совсем скоро начнем полноценно функционировать, включены в госзадание. Мы уже подписали соглашение с нашим соседом – Кубанским госуниверситетом и будем с ним плотно взаимодействовать. Также намерены сотрудничать со всеми структурами краевых министерств образования, труда и соцразвития, спорта. То есть учителя начальных классов, старшие воспитатели, наставники – все они будут проходить здесь школу воспитания. Более того, мы планируем, что чуть более трех тысяч детей будут находиться здесь в режиме детского лагеря. Для этого у нас есть все возможности», – заверил директор «Орленка».

Юрий Бурлачко ознакомился с инфраструктурой центра. Первоначально спикер осмотрел медицинский блок, где установлено современное оборудование, позволяющее проводить полный мониторинг состояния здоровья детей и оказывать необходимую помощь. Далее парламентарии побывали в столовой, киноконцертном зале, плавательном бассейне, автогородке, игровой зоне, а также осмотрели жилые номера для проживания детей, оценив уровень комфорта и безопасности.

Завершая ознакомительный визит в центр, председатель ЗСК поделился своими впечатлениями.

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения упирается в проблему нехватки педагогов. Поэтому на первый план выходит задача по «воспитанию воспитателей». И, на мой взгляд, возможности центра по комплексному их обучению очень подходят для ее решения. Это стратегически важный объект для системы воспитания нашей молодежи. Мы увидели современную, прекрасно оснащенную базу, где созданы хорошие условия для реализации самых смелых образовательных и патриотических проектов. Крайне важно, что здесь будут не только отдыхать и учиться дети, но планируется повышать квалификацию педагогов, готовить профессиональных наставников и вожатых. Это позволит тиражировать передовые практики воспитательной работы. Со своей стороны Законодательное Собрание готово оказывать необходимую законодательную и организационную поддержку таким значимым федеральным и региональным инициативам», — подчеркнул Юрий Бурлачко и призвал начать процесс подготовки кадров на базе центра уже со следующего года.

В завершение визита стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в вопросах правового регулирования поддержки детского отдыха и оздоровления, образовательных программ.