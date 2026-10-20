В Югре почти треть исследованных БАДов оказалась потенциально опасной

В Югре почти треть исследованных БАДов оказалась потенциально опасной. Всего за девять месяцев Роспотребнадзор изучил около 14 тысяч проб различных товаров, сообщает Neft.

Потенциально опасными в Югре оказались 3,25% товаров. Среди мяса птицы, яиц и продуктов их переработки не соответствовали требованиям 5,4% продукции, в категории молока и молочной продукции – 3,8%, рыбы – 4,8%. Также не прошли проверку Роспотребнадзора 4% исследуемых кондитерских изделий.

В целом специалисты ведомства назначили за соответствующие нарушения 193 наказания. Общая сумма штрафов составила 2,3 млн рублей.