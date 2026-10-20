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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: admgel.ru

Идет прием заявок на конкурс «Новогодний Геленджик - 2027»

Пресс-служба администрации города-курорта напоминает, что стартовал конкурс «Новогодний Геленджик - 2027». Праздничное оформление и участие в конкурсе может принести не только восхищение жителей и гостей города, но и возможность выиграть сертификат на солидную сумму.

Участвовать могут предприятия, магазины, объекты здравоохранения и образования, частные, многоквартирные дома, а также объекты сферы обслуживания, пассажирского транспорта, сельские округа. 

Призовой фонд в каждой номинации: 1-е место – 250 000 рублей, 2-е место – 150 000 рублей, 3-е место – 100 000 рублей.

Сроки проведения конкурса с 1 по 30 декабря.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее новогоднее оформление предприятия гостиничной отрасли до 50 номеров»; «Лучшее новогоднее оформление предприятия санаторно-курортной и гостиничной отрасли свыше 50 номеров»; «Лучшее новогоднее оформление зимнего пляжа»; «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»; «Лучшее новогоднее оформление объектов здравоохранения»; «Лучшее новогоднее оформление торгового объекта»; «Лучшее новогоднее оформление объекта общественного питания»; «Лучшее новогоднее оформление объектов сферы обслуживания населения»; «Лучшее новогоднее оформление общественно-делового объекта»; «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории частного домовладения»; «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории много-квартирного жилого дома»; «Лучшее новогоднее оформление транспорта предприятий пассажирского автотранспортного обслуживания»; «Лучшее новогоднее оформление сельского округа муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края».

Для участия в конкурсе заявитель подает в срок с 1 по 20 декабря текущего года в управление архитектуры следующие документы: заявку на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению о конкурсе) на бумажном носителе и в электронном формате DOС/DOCX; фото- и видеоматериалы результата оформления в формате JPG, DVD/AVI; согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению о конкурсе); копию паспорта (для физических лиц) или документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица.

Заявки на бумажном носителе принимаются по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1, 3-ий этаж, кабинет 331 (управление архитектуры). В электронном виде заявки направляются на адрес электронной почты konkurs.gelen@yandex.ru. Оформление объектов необходимо завершить не позднее 20 ноября.

Теги: новогодний конкурс, геленджик, оформление новогоднее


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