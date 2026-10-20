В Прикамье ученик выпал из окна школы

Сегодня ученик Фроловской школы выпал из окна третьего этажа. Ему оказали помощь медики. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенок получил травмы.

Прокуратура организовала проверку по факту падения обучающегося из окна школы. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации, а также соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

На контроле прокуратуры также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

