Жители Уральского округа рассказали, как пользуются цифровыми рублями

Города Уральского федерального округа вошли в топ-5 лидеров по использованию цифрового рубля в России. На фоне высокого интереса к новой технологии ВТБ выяснил, как именно жители УрФО распоряжаются новой формой национальной валюты.

Согласно данным опроса, 23% жителей УрФО открыли счет и уже попробовали им воспользоваться. В топ-3 операций с цифровым рублем у жителей УрФО вошли переводы денег другому человеку (30%), оплата покупок в магазинах (30%) и оплата онлайн-покупок (21%). По 21% респондентов оплатили ЖКХ, налоги и штрафы или получили перевод. Еще 20% пополнили счет с обычной карты. При этом 30% из тех, кто открыл счет, ограничились только этим действием.

Каждый четвертый опрошенный житель Урала получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелёк, ещё 35% оплатили покупку в магазине. При этом 40% участников опроса пока ограничились только открытием счёта. Среди причин открытия счёта жители Урала назвали возможность бесплатных переводов и платежей (50%), любопытство и желание попробовать новый инструмент (40%) и советы знакомых (20%). Среди факторов, которые могли бы побудить уральцев регулярно использовать цифровой рубль, опрошенные назвали кешбэк или скидки (55%), расширение числа магазинов, где доступна такая оплата (47%), и возможность платить без интернета (40%). Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Цифровой рубль стал широко доступен в России с 1 сентября 2026 года. Всего после запуска цифрового рубля открыто более 220 тыс. счетов, около 10 тыс. из них принадлежат юридическим лицам. По данным Банка России, за первый месяц работы платформы было проведено более 150 тыс. операций. Аналитики отдельных банков оценивают и портрет типичного пользователя новой технологии. Например, по данным ВТБ, это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор. Около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска — жители Москвы. В топ-5 регионов по числу открытых счетов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

В опросе, проведённом в октябре 2026 года, приняли участие 1500 россиян — жителей крупных городов.