Уральский боец клуба "Архангел Михаил" стал лучшим спортсменом года

В Кремлёвском дворце прошла церемония вручения XV Национальной премии Российского союза боевых искусств "Золотой пояс". Это главная награда в мире российских единоборств, которая стала символом признания заслуг и мастерства спортсменов и наставников со всей страны.

Церемония началась с приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина. Слова главы государства прочёл для собравшихся первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко: "Более 20 лет эта престижная награда присуждается талантливым спортсменам, тренерам и наставникам, организаторам и общественным деятелям. Тем, кто своими достижениями, подвижнической востребованной работой вносит вклад в популяризацию боевых искусств в нашей стране, привлекает молодёжь к занятиям физической культурой!".

Одним из первых награду получил уральский спортсмен Константин Шахтарин, боец клуба "Архангел Михаил", созданного Русской медной компанией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, он признан лучшим спортсменом года.

В этом году Константин в составе национальной сборной в четвёртый раз завоевал золото чемпионата мира по муайтай. Эта победа позволила спортсмену получить звание заслуженного мастера спорта России.

Отметим, что Шахтарин тренируется в зале нового поколения RCC Gym и в Академии единоборств РМК. Он представляет также сборную Свердловской области.