На Ямале рекомендовали отменить массовые мероприятия в трех городах из-за вспышки кишечной инфекции

На Ямале Роспотребнадзор рекомендовал главам Ноябрьска, Губкинского и Нового Уренгоя отменить массовые детские мероприятия и приостановить работу учреждений дополнительного образования на время каникул. Это следует из постановления ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Причина - массовые кишечные инфекции, которые были зафиксированы в сентябре - октябре в более чем 15 образовательных учреждениях региона.

"Постановляю рекомендовать главам муниципальных образований Ноябрьск, Губкинский, Новый Уренгой: отменить в период каникул проведение массовых мероприятий с участием детей, а также приостановить на этот период работу учреждений дополнительного образования", - говорится в документе.

В каникулы следует провести заключительную дезинфекцию в учреждениях, где были зафиксированы вспышки заболеваний, провести обследование персонала пищеблоков.