20 Октября 2026
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Политика Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Глава МЧС Александр Куренков наградил врио главы Екатеринбурга Рустама Галямова

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков открыл музей истории пожарной охраны Среднего Урала. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

"Символично, что музей расположен в историческом здании пожарной части, построенном в начале прошлого столетия. Эти стены пропитаны духом служения Отечеству и памятью о мужестве и самоотверженности тех, кто первым приходил на помощь. Представленные здесь экспонаты – живая летопись человеческого подвига в борьбе с огненной стихией: пожарные машины, боевое оборудование огнеборцев, уникальные архивные документы. Все это будет напоминать будущему поколению о подвиге товарищей, имена которых вписаны в историю чрезвычайного ведомства", – обратился к участникам церемонии открытия Александр Куренков.

Также с открытием коллектив музея поздравили полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Во время церемонии открытия Александр Куренков вручил Рустаму Галямову Почетную грамоту за заслуги в реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Музей расположился в историческом здании пожарной части, которое было построено на улице Белинского в начале XX века. Там была проведена реконструкция здания, чтобы продемонстрировать все, что касается безопасности Свердловской области.

В экспозиции представлены редкие экспонаты, архивные снимки и предметы, отражающие богатое прошлое службы. Посетители могут познакомиться с биографией брандмейстера Тихона Чапина, возглавлявшего пожарную охрану Екатеринбурга в период с 1903 по 1908 год, узнать о роли каланчей в тушении городских пожаров, а также погрузиться в историю деятельности службы в годы Великой Отечественной войны и узнать о борьбе с масштабными возгораниями в новейшее время.

В музее также будут проходить тематические экскурсии и выставки, прежде всего для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и профориентации.

Теги: Рустам Галямов, Александр Куренков


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