Россия ждет от США ответов на вопросы по военно-биологической активности на Украине

Россия ждет от США надлежащих ответов на вопросы по американской военно-биологической активности вблизи российской территории, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

"Рассчитываем, что США, являющиеся одним из депозитариев КБТО, представят надлежащие ответы на поставленные нами вопросы. Это содействовало бы урегулированию данной неблаговидной ситуации и обеспечило соблюдение Вашингтоном предусмотренных Конвенцией обязательств", - приводят слова Воронцова РИА Новости.

Россия официально поставила эти вопросы в связи со вскрывшимися фактами реализации в нарушение Конвенции военно-биологической программы на Украине при поддержке военного ведомства США и аффилированных с ним структур, включая частные компании, напомнил дипломат.