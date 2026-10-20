Выход Армении из ЕАЭС грозит ростом цен на газ

Если Армения выйдет из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), газ для республики может подорожать на 69 %. Такой прогноз представили представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в Евразийском межправительственном совете, пишут "Известия".

Документ с расчетами - "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" - разместили на сайте российского правительства.

Эксперты подсчитали: сейчас Армения тратит на закупку газа 389 млн долларов в год, а при новом раскладе сумма может вырасти до 657,5 млн долларов. То есть дополнительные расходы составят около 268,5 млн долларов ежегодно. В докладе напомнили, что еще в 2013 году газ для Армении без льгот стоил примерно 270 долларов за тысячу кубометров.

Прогноз сделали для ситуации, когда цена на газ поднимется с нынешних 177,5 доллара до 300 долларов за тысячу кубометров, а объемы поставок останутся прежними. Специалисты предупреждают: из‑за роста цен бизнесу станет дороже работать, а людям - платить за коммунальные услуги. В перспективе это может разогнать инфляцию и замедлить рост экономики Армении.

Ране премьер‑министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с Россией неизбежно станут другими - и дело не в конкретных людях или политических силах: какими бы ни были власти, связи уже не будут такими, как раньше.