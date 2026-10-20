Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Россию 21 октября

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Россию 21 октября сообщает источник ТАСС.

При этом источник издания не стал уточнять, будет ли Санкт-Петербург местом встречи с российским руководством.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил, что Уиткофф надеется посетить Россию и рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как проведет консультации в Осло с Владимиром Зеленским.