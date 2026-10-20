Володин: В 90-ые в Госдуме были партии, которые выполняли волю зарубежных хозяев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил экскурс в историю мира и России.

"Все самые кровавые войны развязала Англия. Вред они нанесли огромный всему миру. Плач до сих пор стоит в Индии, Африке, других странах. Сегодня то, что её представители делают по всему свету, требует осуждения в части их политики", - сказал Володин, видеофрагмент выступления политик опубликовал в своём канале в "Максе".

Также Володин считает, что санкции против депутатов – признание того, что они – на верном пути, отстаивают интересы россиян.

"И дальше будем следовать только этому", - сказал Володин.

По его мнению, если Запад будет хвалить депутатов Госдумы, приглашать их на фуршеты, то это будет говорить об обратном – что политики неэффективны для России.

"В этом зале были партии, которые выполняли волю зарубежных хозяев, помогали им разрушать нашу страну, делать её слабее, чтобы влияние зарубежных государств было максимальным. Мы от этого ига избавились", - сказал Володин.