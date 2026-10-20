Депутат Ивачев попросил Мишустина не вводить плату за предоставление госуслуг

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, депутат от КПРФ Александр Ивачев написал обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. В нем он попросил не вводить плату за предоставление государственных и муниципальных услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского обкома КПРФ.

Ранее РБК со ссылкой на проект постановления правительства РФ написал, что за два вида услуг, предоставляемых через "Почту России" и МФЦ, могут взымать плату до 5 тыс. рублей. Речь идет о приеме заявлений на получение государственных и муниципальных услуг с последующей доставкой адресатам. Второй вариант — доставка и вручение готовых документов заявителю либо в выбранное им почтовое отделение.

По словам Ивачева, из-за роста тарифов на ЖКХ финансовая нагрузка на россиян и так возросла, а потому вводить дополнительные платы ни к чему.

"В связи с планами организаций федеральной почтовой связи и МФЦ ввести плату за предоставление государственных и муниципальных услуг в части направления физическим лицам, ИП и юрлицам юридически значимых сообщений мы предлагаем освободить от нее обычных граждан. ИП, организации, предприятия ведут коммерческую деятельность. Для них плата вполне целесообразна. Но обычные граждане уже платят пошлины за услуги, при этом финансовая нагрузка на них и так выросла в связи с ростом тарифов ЖКХ и инфляцией", — отметил депутат.