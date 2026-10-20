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Фото: Накануне.RU

Ворвался в дом пенсионерки и заперся изнутри. Прокуратура настаивает на психбольнице для неадекватного екатеринбуржца

Жителя Екатеринбурга могут направить на принудительное лечение по обвинению в незаконном проникновении в квартиру незнакомой пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, которая уже направила материалы дела в суд.

Инцидент произошел ночью 30 мая текущего года. По версии следствия, обвиняемый, будучи в наркотическом опьянении, пришел к родственнику и стал ломиться к нему в квартиру, угрожая расправой. Экспертиза показала, что наркотические средства вызвали у мужчины временное психическое расстройство в виде острой интоксикации с делирием, из-за чего тот не осознавал, что делал.

Когда его не впустили, мужчина начал стучать в двери к соседям, кричать, ломать пожарные гидранты и электрический щиток. Тогда дверь открыла ничего не подозревающая пожилая соседка. Мужчина втолкнул ее в квартиру, вошел следом, начал везде открывать воду, раскидывать вещи, а на просьбу уйти, вытолкнул пенсионерку из собственного дома и закрылся внутри. Достать дебошира смогли только правоохранители после вскрытия двери.

Убирать квартиру пострадавшей помогали родственники мужчины, вызвавшие сотрудников полиции и скорую помощь.

Согласно заключению экспертов, мужчина имеет психическое расстройство в виде синдрома зависимости от сочетанного употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Прокуратура отметила, что обвиняемый нуждается по своему психическому состоянию в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Материалы дела направлены мировому судье судебного участка № 5 Академического района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, прокуратура, психбольница, суд


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