За призывы к беспорядкам ужесточат наказания

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний за призывы к беспорядкам и оправдание терроризма. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Основные изменения сводятся к тому, что за призывы к массовым беспорядкам и участию в них или к насилию будет грозить теперь до 4 лет тюрьмы, а если агитация велась через СМИ или интернет — до 6 лет. За оправдание и пропаганду террористических идей в сети предлагается увеличить срок запрета на определенные виды деятельности до 6 лет. Штраф за применение насилия к представителям власти вырастет до 500 тысяч рублей.

Пискарев пояснил, что такие меры необходимы для противодействия попыткам дестабилизации страны, которые координируются из-за рубежа. Законопроект уже получил поддержку со стороны правительства. Авторы документа обращают внимание на то, что радикалы все чаще используют закрытые чаты для вербовки и пропаганды, что требует более жесткого правового регулирования.