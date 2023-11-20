Депутаты Госдумы намерены предложить изменения в законодательство об абортах

В Российском православном университете св. Иоанна Богослова прошел круглый стол "Вопросы признания человеческой жизни до рождения", в котором приняли участие ряд депутатов Госдумы. Они намерены внести поправки в законодательные акты, касающиеся абортов.

Дискуссия об абортах резко обострилась в последние недели не без участия властей, которые все более явно выказывают намерение уменьшить количество абортов и повысить рождаемость. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что этому, однако, мешает юридическая ситуация вокруг защиты жизни ребенка до рождения. И чтобы реализовать положения указа президента РФ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в части защиты жизни, нужно провести большую юридическую работу.

Депутат Госдумы Николай Николаев считает, что именно эти проблемы, а также разногласия в обществе не дают принять нужные решения.

Как отметила эксперт Союза "Родительская палата" Софья Дробязко, пока в законодательстве такие термину как "эмбрион" и "плод" употребляются без каких-либо пояснений или уточнений, существует большое пространство для спекуляций. То есть это как бы и не человек. Необходимо же закрепить термин "ребенок до рождения".

Наука смотрит на зачатого ребенка уже как на человека, подчеркивает профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Голиченков. С появлением зиготы это уже уникальный человеческий индивидуум со своим "генетическим паспортом".

По итогам круглого стола будет подготовлен доклад, который представят в Госдуме. Также будут разрабатываться варианты законопроектов, закрепляющие признание единства человеческой жизни от момента ее возникновения (зачатия) и права на жизнь на любом этапе развития.

На прошлой неделе в Красноярске прошел первый краевой демографический форум, инициаторами которого стали правительство и прокуратура региона из-за крайне тревожной динамики рождаемости. Интересно, что уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова заявила, что "причиной, чтобы избавиться от ребенка, женщины все чаще называют даже не материальные трудности, а желание жить для себя".

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. Это полтора населения страны или в восемь раз больше, чем потери в Великой Отечественной войне.