67% россиян не поддержали бы запрет на аборты - опрос

67% россиян не поддержали бы запрет на аборты, 25% поддержали бы такое ограничение, таковы результаты опроса, проведенного группой Russian Field в начале декабря по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Мужчины чаще поддерживают запрет абортов, чем женщины (28% против 22% соответственно). А женщины, напротив, чаще выступают против запрета (70% против 63%).

Чем россияне старше, тем охотнее они поддерживают запрет абортов. Так, среди россиян старше 60 лет 29% выступают за запрет, в группе 18-29 лет таких всего 15%.

Респонденты с высшим и неполным высшим образованием реже остальных поддерживают запрет на аборты (19-20%).

Чем ниже семейный доход респондента, тем чаще он склонен выступать в поддержку запрета абортов.

В поддержку абортов чаще выступают респонденты, состоящие в отношениях, но не состоящие в браке. Чем больше детей есть у респондента, тем чаще он готов поддержать запрет на аборты в России. При этом опрошенные с одним ребенком несколько негативнее относятся к запрету абортов, чем респонденты без детей вовсе.