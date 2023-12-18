В Госдуме выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы России по охране здоровья, проанализировал позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, и пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Письмо об этом было направлено комитетом спикеру Думы Вячеславу Володину. Комитет также считает нужным продолжать развивать механизм доабортного консультирования. В письме говорится, что в 2022 году доля россиянок, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила 23%, что позволило сохранить 47 тыс. 598 беременностей.

Парламентарии рекомендуют формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин не поддержал идею о запрете абортов в России. Он привел в пример антиалкогольную кампанию, которая "ни к чему хорошему не привела, выросло употребление контрафактного алкоголя".