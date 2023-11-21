21 Ноября 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

Губернатор Нижегородской области внес в парламент проект о запрете абортов в частных клиниках

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в парламент региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты.

Депутатам области предлагается выйти с данной инициативой в Госдуму. Как следует из пояснительной записке к документу, он разработан для улучшения демографической ситуации в стране и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов.

Отмечается, что в частных клиниках нет строгого контроля за соблюдением порядка оказания помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не проводится консультирование женщины психологом и юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствуют навыки реанимационной и оперативной помощи при возникновении осложнений, сообщает ТАСС.

Напомним, депутаты Госдумы намерены предложить изменения в законодательство об абортах.

Теги: аборты, дети, клиники, медицина


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