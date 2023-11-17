17 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД РФ заявил, что аборты нельзя запрещать из-за мнения Запада

Аборты не только нельзя запрещать, но Россия даже не подписывает Женевскую декларацию о содействии здоровью женщин и благополучию семьи, которая была подписана рядом стран в 2020 году. Причиной является возможность страна Запада обвинить Россию в намерении запретить аборты. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.
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Декларацию подписали 34 страны, в основном страны Африки и мусульманские страны Азии. Из других стран документ приняли США, Бразилия, Белоруссия, Грузия, Венгрия, Польша, Парагвай. Однако позже США и Бразилия вышли из него после после прихода к власти Джо Байдена и Лулу да Силвы. Николаев считает это "знаком качества" этого документа, так как он полностью противоречит ультралиберальным глобалистским представлениям, которые продвигает администрация Байдена.

Что касается России, то МИД РФ отмечает, что "размытость некоторых содержащихся в нем формулировок, в частности, затрагивающих тему искусственного прерывания беременности, может быть использована нашими оппонентами для того, чтобы обвинить нас в намерении запретить аборты".

Депутат считает, что ориентироваться на опасения быть в чем-то обвиненными Западом неправильно. Нужно ориентироваться на свои интересы. Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с подписанием указа президента № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Аборты никак не могут быть "ценностью". Это признает и Минздрав РФ. Так, в письме ведомства от 17.07.2017 г. № 15-4/10/2-4792 о направлении методического письма "Психологическое консультирование женщин, планирующих искусственное прерывание беременности", есть такие слова в памятке врачам: "Дайте женщине понять, что это не "сгусток крови", это человек. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма, поэтому аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека".

Однако Конституция РФ защищает право на жизнь только с момента рождения, Гражданский кодекс - тоже. В то же время в определенных случаях права признаются еще до рождения. Так, статья 1088 ГК РФ указывает, что ребенок, родившийся после смерти кормильца, имеет право на возмещение вреда. А Конституционный суд РФ (постановление от 2 марта 2023 г. № 7-П) определил, что положения ГК РФ не являются основанием для отказа в компенсации морального вреда, причиненного ребенку, родившемуся после смерти его отца. Также ГК РФ определяет, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника, то есть учитывает права еще нерожденного человека.

Межфракционная депутатская группа по защите христианских ценностей намерена в будущем представить законодательные инициативы по защите жизни с момента зачатия.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. Это полтора населения страны или в восемь раз больше, чем потери в Великой Отечественной войне.

Теги: аборт, МИД, женщины


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