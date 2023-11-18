Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала "менять сознание" женщин, желающих сделать аборт

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поддержала отказ частных клиник в ряде российских регионов от проведения аборта по желанию.

Львова-Белова считает, что нужно "менять сознание" женщин, чтобы они понимали негативные последствия абортов. При этом она не упомянула о просвещении женщин об эффективных способах контрацепции, зато заявила о необходимости психологической "работы" с женщинами на предмет сохранения беременности. Она не сообщила, как предлагает улучшить материальное положение россиянки, если та, например, решила прервать беременность из-за отсутствия денег.

"Частные клиники позволяют делать аборты без предварительной работы психолога, без времени ожидания – "времени тишины", то есть все быстро делают, и ты совершенно спокойно продолжаешь жизнь, не осознавая, что произошло. Я не сторонница категоричных мер, но мы должны дать маме максимальную всестороннюю психологическую и материальную поддержку, помощь в самоопределении, нам нужно менять сознание женщин, чтобы появилось понимание, что у аборта есть негативные последствия, и если ты на него решаешься, то это твоя ответственность. Вывод из частных клиник позволит дать региональную поддержку маме, дать возможность переждать "время тишины", и, самое главное, поработать с психологами", - заявила омбудсмен ТАСС.

Омбудсмен также рассказала, что сейчас в регионах обсуждается возможность подключения к работе с беременными представителей религиозных организаций.

Львова-Белова является матерью и опекуном 22 детей, пятеро из которых кровные. Ей 39 лет.

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