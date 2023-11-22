Власти Крыма открестились от влияния на частные клиники в вопросе абортов

Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что решение частных клиник полуострова об отказе от абортов – важная общественная инициатива, которая была выдвинута без участия органов власти, и будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно.

"Моя личная позиция: если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

По мнению главы региона, надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами.

"Считаю, что в каждом случае нужен индивидуальный подход, необходимо искать баланс. В том числе давать соответствующую социальную рекламу, показывать, что аборт неприемлем по моральным причинам, что это вред и организму женщины, и обществу. Население должно расти, без этого невозможно укреплять и развивать такую огромную страну, как Россия", - считает Аксенов.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Константин Скорупский сообщил о том, что медицинские клиники Крыма отказались проводить аборты, потому что не хотят ухудшать демографическую ситуацию. Он считает, что отказы в частных клиниках "помогут женщинам принимать более взвешенные и обдуманные решения относительно сохранения или прерывания беременности".

В государственных клиниках аборты проводят, но перед этим женщину будут уговаривать не избавляться от беременности: "В государственных медучреждениях женщин тщательно информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Пациенток направляют на проведение психологического доабортного консультирования, чтобы помочь разобраться в себе и мотивах своего решения". Судя по статистике, приведенной Скорупским, уговоры не слишком-то работают: в этом году удалось отговорить от проведения аборта только 21% женщин. В целом по стране передумывает каждая четвертая женщина, с которой на эту тему поговорили.

Вскоре после этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. По мнению Ковитиди, можно было бы дополнить соответствующим пунктом существующую статью о незаконном проведении абортов.