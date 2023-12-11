В Госдуме предложили запретить женщинам делать аборты без письменного согласия мужа

11 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили запретить женщинам делать аборты без письменного согласия мужа

Председатель общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов на круглом столе в Госдуме предложил запретить женщинам, состоящим в браке, делать аборт без письменного и добровольного согласия мужа – чтобы мужчина "не был поражен в правах и не становился соучастником убийства ребенка".

"Самостоятельное решение женщины, заключившей официальный брак, чревато для мужчины нравственными страданиями и последствиями. Мужчине наносится моральный ущерб — он может быть против аборта, но его информированного согласия на производство аборта никто не спрашивает, делая его таким образом соучастником убийства своего ребенка", - цитирует Коченова Telegram-канал "Кровавая барыня".

Общественный активист также предложил объявить 2025 год в России Годом отца.

В начале декабря вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что вместе с коллегами по фракции "Новые люди" разрабатывает законопроект об оскорблении чувств женщин. Его обещала поддержать глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина. Даванков предлагает штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. людей, выдвигающих оскорбительные или нарушающие права женщин инициативы, особенно при обсуждении темы абортов.

Теги: аборт, отцы россии, общественник, семья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети