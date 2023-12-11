В Госдуме предложили запретить женщинам делать аборты без письменного согласия мужа

Председатель общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов на круглом столе в Госдуме предложил запретить женщинам, состоящим в браке, делать аборт без письменного и добровольного согласия мужа – чтобы мужчина "не был поражен в правах и не становился соучастником убийства ребенка".

"Самостоятельное решение женщины, заключившей официальный брак, чревато для мужчины нравственными страданиями и последствиями. Мужчине наносится моральный ущерб — он может быть против аборта, но его информированного согласия на производство аборта никто не спрашивает, делая его таким образом соучастником убийства своего ребенка", - цитирует Коченова Telegram-канал "Кровавая барыня".

Общественный активист также предложил объявить 2025 год в России Годом отца.

В начале декабря вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что вместе с коллегами по фракции "Новые люди" разрабатывает законопроект об оскорблении чувств женщин. Его обещала поддержать глава комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Нина Останина. Даванков предлагает штрафовать на сумму до 100 тыс. руб. людей, выдвигающих оскорбительные или нарушающие права женщин инициативы, особенно при обсуждении темы абортов.