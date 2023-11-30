30 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Кузнецова: Законопроект об ограничении абортов прорабатывается на федеральном уровне

Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, следующий год в России объявлен Годом семьи, а это значит, что защита детей и семей станет приоритетом, передает РИА Новости.

В последние месяцы в ряде российских регионов частные клиники отказались от проведения абортов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в парламент региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты. Как следует из пояснительной записки к документу, он разработан для улучшения демографической ситуации в стране и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов. Сегодня стало известно, что депутаты нижегородского законодательного собрания направят в Госдуму данный законопроект, предлагая сделать его федеральным.

Теги: кузнецова, аборты, законопроект


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