Путин не поддержал идею запрета абортов: "Мы помним опыт антиалкогольной кампании"

Владимир Путин не поддержал идею о запрете абортов в России. Он привел в пример антиалкогольную кампанию, которая "ни к чему хорошему не привела, выросло употребление контрафактного алкоголя".

"Нужно действовать очень аккуратно. Мне известная позиция церкви, другой позиции у нее и быть не может. Но в этом вопросе надо быть очень аккуратными. Печальными были результаты антиалкогольной компании", - отметил президент в ходе своей большой пресс-конференции.

"Права и свободы женщины должны соблюдаться", - добавил президент.

Он не стал спорить с тем, что "государство заинтересовано в решении демографической проблемы". Но предложил решать проблему не путем запретов, а улучшениями в сфере здравоохранения и просвещения.

"Решение проблемы в двух областях: обращение к нашим традиционным ценностям, одна из которых – большая семья. Воспитание в том смысле, что ребенок – это дар божий. И решение также в сфере материального благосостояния. В женских консультациях надо приводить все в порядок. Приводить в порядок роддома в регионах. Над этой стороной надо думать. И также надо думать над тем, чтобы и дальше поддерживать семьи с детьми", - полагает Путин.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках России. Инициатором выступила нижегородская областная дума. Сторонники этой идеи есть и в парламенте, например, это вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.