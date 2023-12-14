14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский омбудсмен выступила против запрета абортов в частных клиниках

Вносить в Конституцию РФ изменения, запрещающие аборт в частных клиниках, будет вмешательством в личную жизнь и нарушением прав человека. С таким мнением выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Прописывать запрет на аборты в Конституции не надо, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт – личное дело каждого. Если хотят это как-то узаконить, то это могут быть моральные, нравственные постулаты. Есть человек, его права, выбор женщины, с ним нельзя не считаться. Я – сторонник того, чтобы и мужчина знал, что женщина приняла такое решение об операции. Запретами никогда никто ничего не решал", – заявила омбудсмен в программе "Акцент" на ОТВ.

По ее словам, повлиять на выбор женщины можно только мотивацией. Это в том числе и материальная поддержка будущей матери, которая позволит ей чувствовать себя финансово безопасно и даст возможность оставить ребенка. Более того, Мерзлякова считает, что в Конституцию РФ и так было внесено достаточно поправок, и в дополнительных она не нуждается.

"В ближайшее время не нужны изменения Конституции РФ. Документ вобрал в себя главное, в 2020 году добавили ценности, с моей точки зрения, это самое главное. Измененная Конституция РФ сделала нашу страну более сильной, уверенной, сплоченной", – добавила омбудсмен.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Поправки подготовлены для "улучшения демографической ситуации", заявили авторы законопроекта - законодательное собрание Нижегородской области. "Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности", — говорится в пояснительной записке.

Инициаторы законопроекта утверждают, что в частных клиниках отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", не соблюдается "неделя тишины" перед абортом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, сообщает РБК.

Добавим, председатель общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов предложил запретить женщинам, состоящим в браке, делать аборт без письменного и добровольного согласия мужа – чтобы мужчина "не был поражен в правах и не становился соучастником убийства ребенка".

Теги: аборт, запрет, омбудсмен, Конституция, Мерзлякова


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