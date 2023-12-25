25 Декабря 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

СМИ: регионы начали пересматривать позицию о запрете на аборты

Власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках.

Это произошло после "прямой линии" президента Владимира Путина.

Челябинская область стала отрицать, что в регионе есть рекомендация, запрещающая аборты в частных клиниках. После "прямой линии" в Министерстве здравоохранения региона заявили, что «никакие ограничения на проведение абортов в регионе не вводили.

В правительстве Нижегородской области, чье заксобрание в день "прямой линии" внесло в Госдуму проект закона на запрет абортов в негосударственных медучреждениях, основной причиной инициативы теперь называют претензии качеству процедуры в этих организациях, где "отсутствует строгий контроль" за порядком оказания услуг по прерыванию беременности.

В пресс-службе кабинета министров Татарстана заявили, что 2022 году в регионе зарегистрировано 14 тыс. 729 прерываний беременности, из них 3 тыс. 461 — в частных клиниках, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин не поддержал идею о запрете абортов в России. Он привел в пример антиалкогольную кампанию, которая "ни к чему хорошему не привела, выросло употребление контрафактного алкоголя".

Теги: аборты, рождаемость


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2023 01:24 Мск В Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках
Ранее 14.12.2023 15:56 Мск Путин не поддержал идею запрета абортов: "Мы помним опыт антиалкогольной кампании"

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