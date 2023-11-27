Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на аборты для частных клиник

В Татарстане не вводили запрет на проведение абортов частными медцентрами. Об этом сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

При этом, по его словам, около трети частных клиник уже отказались от лицензии на данный вид деятельности.

Ранее СМИ опубликовали данные об ограничении абортов в России, назвав Татарстан в числе регионов, где частные клиники перестали делать аборты.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в парламент региона проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты. Депутатам области предлагается выйти с данной инициативой в Госдуму. Как следует из пояснительной записке к документу, он разработан для улучшения демографической ситуации в стране и снижения количества осложнений, возникающих из-за абортов.