100 лет назад Россия легализовала аборты

Ровно 100 лет назад Советская Россия стала первой в мире страной, которая легализовала аборты. 16 ноября 1920 года было издано постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции "Об искусственном прерывании беременности".

К концу 1920-х в Москве и Ленинграде число абортов приблизилось к числу рождений, а в 1934 году в Москве на одно рождение приходилось уже 3 аборта. В 1936 году аборты были запрещены. В 1955 году произошла повторная легализация, и в советское время Россия занимала одно из первых мест в мире числу абортов. С конца 1950-х и до начала 1990-х в России ежегодно совершалось 4-5 млн абортов при 2 млн рождений. Эти цифры изменялись незначительно. То есть на одно рождение приходилось более двух абортов. Суммарный коэффициент абортов был 4-5, а рождаемости - около 2. Иным словами, в среднем каждая женщина в течение своей жизни рожала двоих и избавлялась от четверых-пятерых. Ежегодно почти 15% женщин репродуктивного возраста делали аборт.

Всего в 1957-1991 гг. было сделано 160 млн абортов, а с 1992 г. - еще 49 млн. Таким образом, за 60 с лишним лет было убито 209 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России .

По данным исследований, в 2007 году лишь около 30% женщин, которые вышли из детородного возраста, ни разу не лишали жизни своих зачатых детей. Самые высокие средние показатели абортов были выявлены среди: 1) проживающих в сожительстве (у 54% было два и более абортов), 2) жительниц Москвы и Санкт-Петербурга и 3) не применяющих никаких методов контрацепции. Однако эти показатели не очень сильно отличались от других. Сильной прямой связи между числом абортов и другими факторами не было выявлено. Слабая связь наблюдалась с уровнем образования, уровнем дохода, отношению к "праву" на аборт, использованию контрацепции. Очень сильно выделялась лишь группа женщин, которые ни разу рожали, - они же делали меньше всего абортов, но это, скорее всего, объясняется отсутствием половой жизни.

Интересно также, что существенных социальных различий между женщинами, которые никогда не делали аборт, и теми, кто делал несколько, не обнаружено . Это не подтверждает распространенное мнение, что на аборт женщину толкают внешние обстоятельства: жилищные условия, уровень доходов, сложная жизненная ситуация и т.п. По всей вероятности, первичным является нежелание иметь детей.

По мнению многих демографов, что подтверждается и статистически, нет также прямой связи между числом абортов и рождаемостью. То есть запрет абортов не ведет автоматически к такому же росту рождаемости, а легализация не означает такого же сокращения. Однако в долгосрочной перспективе такая связь наблюдается. Так, в 1920-х рождаемость в России начала падать. В начале 1960-х, после послевоенной стабилизации и повторной легализации абортов, снова началось быстрое снижение, так что к концу 1960-х она опустилась ниже уровня воспроизводства, и с тех пор Россия больше не воспроизводится. В других странах наблюдаются подобные процессы, хотя быстрой и прямой связи с абортами не видно.

Это свидетельствует о том, что аборты не являются причиной низкой рождаемости, но вместе они имеют общую причину - нежелание иметь детей. Это косвенно подтверждается тем, что в последние полвека в глобальном масштабе в целом как падает рождаемость, так и либерализуется законодательство в части отношения к прерыванию жизни зачатых детей, что наглядно проявляется в нейтральности используемой терминологии ("процедура", "операция", "искусственное прерывание беременности", "аборт"). На уровне ООН делаются попытки продвинуть аборт как "право человека", что фактически отменяет право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека.

В России с начала 1990-х число абортов стабильно снижается. Однако остается все еще огромным. Так, в 2019 году было сделано 523 тыс. абортов. Печальными "лидерами" в абсолютном выражении являются Москва, Свердловская область (по 25,7 тыс.), Красноярский край (18,1 тыс.). В относительном выражении - Еврейская АО, Тыва и Сахалинская область.

Христианство, ислам, иудаизм считают аборт обыкновенным убийством, для которого не может быть никаких оснований, как и для убийства после рождения.