27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ Фадеев выступил против запрета абортов

Запрет абортов в России не приведет к повышению рождаемости.

Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, эта мера "хаотичная" и "случайная". Он выразил уверенность, что она "ухудшает социальную атмосферу", сказано в Telegram-канале СПЧ.

По словам Фадеева, рождаемость детей на одну женщину в России достигла пика в 2016 году, после чего произошел резкий спад. "Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем — почему он падает, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу", — отметил глава СПЧ.

Он указал, что необходимо искать программу "с реальной отдачей повышения рождаемости". "Дети, они не от запретов, а от любви рождаются", — отметил Фадеев.

Напомним, власти ряда российских регионов начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках. Это произошло после "прямой линии" президента Владимира Путина.

Теги: СПЧ, аборты


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