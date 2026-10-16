16 Октября 2026
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Образование Южный ФО Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко ознакомился с процессом подготовки кадетов в Краснодарском президентском училище

Спикер Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко побывал с  рабочим визитом в  Краснодарском президентском кадетском училище. В  мероприятии также принял участие председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Начальник учебного заведения Геннадий Барковский представил гостям возможности училища, созданного в 2012 году. По состоянию на 1 сентября этого года численность обучающихся здесь превышает 900 человек — это воспитанники 5–11-х классов. В их числе и ребята из семей участников специальной военной операции.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Основными задачами училища являются обеспечение качественного общего образования, интеллектуальное и физическое развитие воспитанников, формирование гражданской ответственности, патриотизма, дисциплинированности, нравственных ориентиров и готовности к служению Отечеству», – подчеркнул Геннадий Барковский.

Образовательный процесс обеспечивает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Учеба организована на основе реализации программ основного общего и среднего общего образования, кадетского воспитания, дополнительных занятий и внеурочной деятельности.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Училище расположено на территории бывшего Краснодарского высшего военного ракетного училища, что подчеркивает преемственность военных традиций и придает особую значимость патриотическому воспитанию кадетов.

В рамках визита парламентарии прошли по аллее Героев Советского Союза и Российской Федерации, осмотрели спальные корпуса, столовую, физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий бассейн, ледовый дворец, спортплощадки и спортивные залы для занятий боксом, самбо, рукопашным боем, мини-футболом.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В учебном корпусе гостей ознакомили с деятельностью воспитанников по судо- и авиамоделированию, военной, летной, автоподготовке. Особое внимание было уделено функционирующему здесь учебно-тренировочному комплексу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, гости посетили музей училища, активно использующийся в целях военно-патриотического воспитания, а также для проведения работы по профессиональной ориентации воспитанников.

По итогам посещения Юрий Бурлачко сказал, что училище является кузницей кадров для нашего государства.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

"Здесь созданы все условия и возможности для обучения. В ребятах закладывается фундамент будущего офицерского корпуса и государственной службы. Особо отмечу подготовку по таким направлениям, как работа с БПЛА, авиамоделирование, автоподготовка. Видно, что кадеты, не теряя времени, получают знания, осознанно готовятся защищать Родину. Кубанский парламент и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку таким учебным заведениям. Желаю руководству, всему педагогическому коллективу дальнейших успехов, а обучающимся — новых достижений в учебе и службе", – подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко и пригласил ребят посетить Законодательное Собрание с ознакомительной экскурсией.

Теги: юрий бурлачко, краснодарское президентское кадетское училище, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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