В еще одном югорском аэропорту ввели режим "Ковер"

В аэропорту Когалыма, вслед за другими югорскими аэропортами введен режим "Ковер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Сургута, Урая и Советского. В Югре действовал режим "беспилотной опасности". Позднее был объявлен режим "Угрозы атаки беспилотника".