Возрожденный при поддержке Фонда святой Екатерины храм-колокольня Большой Златоуст отметил престольный праздник

26 ноября несколько сотен прихожан собрались в храме-колокольне Большой Златоуст, чтобы вместе отметить престольный праздник День памяти святителя Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Имя Златоуст стало признанием непревзойденного красноречия и глубоких проповедей святителя, тексты которых стали достоянием наших дней. Праздничную службу возглавил настоятель храма, иерей Виктор Явич.

«Сегодня во время Литургии мы все время вспоминали Иоанна Златоуста. Именно в этот день он отошел ко Господу в 407 году. И у святых всегда празднуется день кончины, когда они родились для жизни вечной. То есть это, по сути, день рождения святого [в Вечность], когда святитель Иоанн Златоуст ушел к Отцу Небесному по воле Божией», — комментирует праздник настоятель храма иерей Виктор Явич.

Главная архитектурная особенность храма отражена в его названии – храм-колокольня, состоящая из двух уровней, на которых развешаны колокола. На первом ярусе звонницы висит знаменитый 16-тонный колокол, который в царское время именовался «Большим Златоустом». Высотой пять метров, диаметром три метра. На верхнем ярусе расположены более малые колокола. Несколько раз в день звонарь храма поднимается на верх, чтобы мелодичный звон колоколов оглашал центр Екатеринбурга.

«Звон колоколов нашего храма слышен далеко за его пределами в центре. Мы их слышим и сейчас, когда на колокольне ведутся ремонтные работы при поддержке Фонда святой Екатерины. Конечно, не так громко, как раньше, но все равно живой колокольный звон звучит дважды в день», - добавляет отец Виктор.

Сейчас звон стал приглушенным, а с улицы можно увидеть, что арочные проемы колокольни закрыты. Эта вынужденная мера, необходима для проведения внутренних реставрационных работ. Из-за того, что колокольня открыта с четырех сторон, стоит на пересечении центральных улиц и незащищена рядом стоящими высокими зданиями, внутрь попадали и скапливались атмосферные осадки, что приводило к намоканию и разрушению. Ремонтные работы при поддержке Фонда святой Екатерины стартовали в сентябре текущего года и полное завершение запланировано на октябрь 2027 года.

«Из-за открытых арочных проемов колокольня храма более 13 лет оставалась незащищенной от осадков, что привело к постепенному разрушению штукатурного слоя стен. Сейчас мы активно устраняем последствия многолетних дождей и снегопадов: занимаемся ремонтом перекрытий и оштукатуриванием внутренних стен колокольни на двух уровнях. Это достаточно большой объем работ. А в следующем году приступим к обновлению фасада площадью 4 000 квадратных метров с заменой декоративных элементов, а также благоустроим территорию вокруг храма», - комментирует руководитель проекта Надежда Новопашина.

Напомним, что восстановление храма началось в 2006 году при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины по частично сохранившимся чертежам, а также на основании картин, старинных фотографий и описаний в книгах. В результате общий вид и фасады Большого Златоуста — точная воссозданная копия храма, утраченного в 1930 году.