Нацпроекты и сфера здравоохранения - Евгений Солнцев поставил задачи на заседании правительства Оренбуржья

Как сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев, значительная часть повестки состоявшегося накануне заседания регионального правительства была посвящена предварительным итогам исполнения задач в рамках национальных проектов.

Глава Оренбургской области отметил, что есть вопросы в этой сфере, требующие особого внимания. В частности, по реализации нацпроектов по ремонту социальных объектов.

"Поручил ускорить темпы и контроль за проведением работ в школе-интернате № 3 г. Оренбурга. Готовность объекта более 90 %. До конца года все проводимые работы должны быть завершены. Вопросы есть и по подрядчику, который проводит ремонт в Бугурусланском техникуме. Поручил региональному министерству образования более тщательно проверить соответствие проектно-сметной документации реально проведённым работам. На преображение объектов мы получили федеральное финансирование, поэтому сроки реализации проектов – личная ответственность профильных министров", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Как сообщили в информцентре региона, также в декабре должен завершиться ремонт 9 объектов здравоохранения, который осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На данный момент в эксплуатацию сдан только 1 из объектов – стационар Саракташской районной больницы. По данным подрядчиков, до 1 декабря планируется завершить ремонтные работы ещё в 6 медучреждениях. При этом сроки ремонта двух поликлиник Оренбужья сейчас в зоне риска.

"Ещё раз напомнил всем о недопустимости срыва сроков. Все объекты ждут люди, и подвести их не в моих правилах", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Еще одной темой заседания регионального правительства стал вопрос вакцинации против гриппа.

Губернатор напомнил, что прививками должны быть охвачены не менее 60 % населения.

"Считаю, что здесь важно усилить работу в муниципалитетах. Необходимо закупать дополнительные вакцины, чтобы зима прошла без каких-либо всплесков", - поручил губернатор Оренбуржья.

В ходе заседания была отмечена положительная динамика в части организации записи на приём к врачу. Здесь существенно снизилось количество проблемных обращений. Евгений Солнцев отметил серьезную проделанную в этой части работу в регионе.

"Необходимо продолжить совершенствовать систему, устранять организационные проблемы и последовательно решать вопрос нехватки медицинских кадров", - резюмировал глава региона.