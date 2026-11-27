В ЕС признали, что устали от содержания Украины, но по-другому уже не могут

Европейские политики признают, что очень устали от поддержки Украины, но уже не могут по-другому, так как прекращение поддержки обойдется еще дороже, чем игнорирование общественных настроений. Об этой поразительной позиции евролидеров пишет Politico.

Читайте также: Демократы намерены выделить Украине через конгресс многомиллиардную помощь

Министр по делам ЕС в Швеции Йессика Розенкранц подчеркнула, что чем дольше идет военный конфликт, тем больше европейцы устают от него, но иначе нельзя - это имеет "экзистенциальное значение" для Европы. То же говорят и другие еврочиновники. В ЕС опасаются, что ослабление позиции Европы убедит Россию в возможности добиться целей. Премьер-министры Эстонии Кристен Михал и Польши Дональд Туск заявили, что Украина "защищает Европу", поэтому экономить на этом нельзя. Все это только усиливает разногласия на фоне попыток договориться по новому семилетнему бюджету ЕС.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году составит 70 млрд евро. Их должна будет закрыть Европа, но пока там не могут согласовать даже ранее выделенный кредит на 45 млрд евро. Венгрия, Чехия и Словакия наотрез отказываются в этом участвовать.

В Германии 53% жителей выступают против военной помощи Украине. Доля тех, кто поддерживает помощь Киеву, снизилась до 46% с 59% годом ранее. В целом в Европе только усиливается скептицизм относительно поддержки Киева.