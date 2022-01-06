В Прикамье выявлен первый случай "омикрона". Его завезли из Египта

В Прикамье обнаружили первый случай нового штамма коронавируса "омикрон".

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, "омикрон" был выявлен в регионе еще 29 декабря 2021 года. Однако официально об этом объявили только сегодня, 6 января.

Как сообщается на сайте краевого надзорного ведомства, инфицированный прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы.

"Течение заболевания легкое. На данный момент пациент здоров", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контактные по домашнему очагу и работе зараженного обследованы, все находились на изоляции и под наблюдением врачей. Результаты мазков на COVID-19 у них отрицательные. Дальнейшее распространение вируса не произошло из-за своевременных противоэпидемических мероприятий. По данным ведомства, на 6 января новых заболевших омикрон-штаммом в Прикамье пока не выявлено.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что появление в регионе "омикрона" – это лишь вопрос времени.