06 Января 2022
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Коллаж, ковид-паспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье выявлен первый случай "омикрона". Его завезли из Египта

В Прикамье обнаружили первый случай нового штамма коронавируса "омикрон".
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По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, "омикрон" был выявлен в регионе еще 29 декабря 2021 года. Однако официально об этом объявили только сегодня, 6 января.

Как сообщается на сайте краевого надзорного ведомства, инфицированный прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы.

"Течение заболевания легкое. На данный момент пациент здоров", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контактные по домашнему очагу и работе зараженного обследованы, все находились на изоляции и под наблюдением врачей. Результаты мазков на COVID-19 у них отрицательные. Дальнейшее распространение вируса не произошло из-за своевременных противоэпидемических мероприятий. По данным ведомства, на 6 января новых заболевших омикрон-штаммом в Прикамье пока не выявлено.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что появление в регионе "омикрона" – это лишь вопрос времени.

Теги: Прикамье, ковид, омикрон, Роспотребнадзор



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