Креков: появление "омикрона" в Свердловской области - это вопрос времени

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что появление в регионе нового штамма ковида "омикрон" - это лишь вопрос времени.

Как рассказал Креков на сегодняшнем брифинге, новый штамм на Средний Урал "обязательно придет".

"Мы живем на одной планете, вирус распространяется и рано или поздно обязательно придет. Каким он будет - пока об этом спорят специалисты. Когда появится более точная информация, тогда можно будет делать выводы", - сообщил вице-губернатор.

Он уточнил, что пока случаев "омикрона" в Свердловской области зафиксировано не было.

"Это вопрос времени. Многое будет зависеть от того, в каких местах и с каким качеством будут отдыхать наши соседи, сограждане и те, кто живет с нами в одном городе и регионе. Можно предположить, что дополнительные риски по этому штамму возникнут тогда, когда люди начнут возвращаться из других мест, в том числе зарубежных. Или из других городов, в том числе Москвы и Петербурга", - добавил Креков.

По словам вице-губернатора, при появлении первых признаков заболевания нужно немедленно обращаться к врачам.

"Резервы для развертывания коечного фонда есть", - заверил Павел Креков.

Напомним, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Вход будет свободным до 15 января 2022 года.