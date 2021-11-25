В Кузбассе приостановили работу шахты, где погибли люди

Специалисты обследовали около 20 км подземных выработок на аварийной шахте в Кемеровской области, внутри которой остаются люди.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в настоящее время на поверхность из шахты выведено 239 человек. Продолжается поисковая операция. Работа шахты приостановлена.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о шести погибших при ЧП на шахте "Листвяжная". По его данным, под землей остаются 49 человек.

Между тем, СМИ сообщают, что погибших уже больше. "Интерфакс" пишет о 10 жертвах пожара, ТАСС – об 11.

Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. Предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции.