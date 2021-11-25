25 Ноября 2021
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экскаватор, шахта, горняк, руда (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Шестерых погибших нашли в аварийной кузбасской шахте "Листвяжная"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о шести погибших при ЧП на шахте "Листвяжная".

"В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими", - говорится в телеграм-канале главы региона.

Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. Предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции.

Ранее в МЧС сообщали, что на поверхность выведено 237 человек, находившихся в шахте в момент пожара, остаются под землей 48 человек. По данным СМИ, установить с ними связь пока не получается, добраться до них мешает сильное задымление.

Компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Шахта ведёт отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения.



Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2021 12:01 Мск В Кузбассе приостановили работу шахты, где погибли люди

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