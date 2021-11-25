25 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
шахта Есаульская, шахтеры, спасение (2017) | Фото: МЧС по Кемеровской области

Один человек погиб, 43 – пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе

Один человек погиб в результате пожара на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, еще 43 пострадали.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, на 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

На место ЧП в пгт Грамотеино в Беловском городском округе вылетел вертолет санавиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф. Также привлечены 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ, на подъезде еще семь.

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. В шахте на момент ЧП находилось 285 человек, 236 из них уже выведены на поверхность, продолжается эвакуцация.



Теги: шахта, пожар, погибший, пострадавшие, сергей цивилев



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Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2021 10:23 Мск 48 человек остаются в загоревшейся шахте в Кузбассе

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Ранее 25.11.2021 08:08 Мск На угольной шахте в Кузбассе пожар: к медикам обратились 40 человек


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