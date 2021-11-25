Во время операции на шахте "Листвяжная" погибли трое горноспасателей

Трое спасателей погибли во время операции в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Их тела найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Таким образом, общее число погибших в шахте выросло до 14.

Группа горноспасателей отправились в самую дальнюю точку шахты на поиски рабочих, которых завалило после взрыва. Сколько человек входило в группу не сообщается. По данным Telegram-канала Mash Siberia, пропали четыре-пять спасателей. Судьба остальных из пропавшего звена пока неизвестна.

О пропаже спасательной группы стало известно после того, как операция по спасению горняков была приостановлена из-за опасной концентрации газа - возникла угроза нового взрыва. Пропавшая группа не вышла на связь.

Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление. Предполагают, что его причиной стал взрыв в вентиляционном штреке. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 46 пострадали. Сейчас в шахте остаются 35 шахтеров.

Губернатор объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

В шахте на момент ЧП находилось 285 человек. По данным МЧС РФ, на поверхность выведено 239 человек.