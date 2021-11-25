Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" мог стать взрыв метана

Причиной ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться", - приводит издание его слова.

Расследованием причин ЧП занимаются столичные следователи, прибывшие на место происшествия.

Во время спасательной операции пропали шесть человек. Тела троих нашли. Судьба еще трех человек и 35 горняков остается неизвестной.

Погибшими в настоящий момент числятся 14 человек, 11 из них — работники шахты.