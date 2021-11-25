48 человек остаются в загоревшейся шахте в Кузбассе

25 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО
шахта горнорабочий (2016) | Фото: vesti.ru

48 человек остаются в загоревшейся шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел заседание правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". По данным ведомства, сейчас на поверхность выведено 237 человек, находившихся в шахте в момент пожара, остаются под землей 48 человек. Ряд СМИ сообщил, что установить с ними связь пока не получается, добраться до них мешает сильное задымление.

Пострадали в результате пожара 45 человек, один погиб.

Также установлена предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

ООО "Шахта "Листвяжная" входит в субхолдинг "СДС-Уголь", который, в свою очередь, принадлежит холдинговой компании "Сибирский деловой союз" – одному из крупнейших производителей энергетического угля в России. Основателем компании и владельцем доли в 95% в "СДС" является бизнесмен Михаил Федяев.



Теги: кузбасс, шахта, пожар, шахтеры, мчс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2021 11:07 Мск Шестерых погибших нашли в аварийной кузбасской шахте "Листвяжная"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.11.2021 09:22 Мск Один человек погиб, 43 – пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе
Ранее 25.11.2021 08:08 Мск На угольной шахте в Кузбассе пожар: к медикам обратились 40 человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2240

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети