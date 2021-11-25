48 человек остаются в загоревшейся шахте в Кузбассе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян провел заседание правительственной комиссии по происшествию на шахте "Листвяжная". По данным ведомства, сейчас на поверхность выведено 237 человек, находившихся в шахте в момент пожара, остаются под землей 48 человек. Ряд СМИ сообщил, что установить с ними связь пока не получается, добраться до них мешает сильное задымление.

Пострадали в результате пожара 45 человек, один погиб.

Также установлена предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

ООО "Шахта "Листвяжная" входит в субхолдинг "СДС-Уголь", который, в свою очередь, принадлежит холдинговой компании "Сибирский деловой союз" – одному из крупнейших производителей энергетического угля в России. Основателем компании и владельцем доли в 95% в "СДС" является бизнесмен Михаил Федяев.