Спасатели срочно покидают шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва
Горноспасатели срочно покидают шахту "Листвяжная" в Кузбассе, где произошел пожар.
Как сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв.
Собеседник агентства добавил, что в шахте не работает вентиляция.
Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая. В своем телеграмм-канале губернатор подтвердил информацию об 11 погибших.
В шахте на момент ЧП находилось 285 человек. По данным МЧС РФ, на поверхность выведено 239 человек.
Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. Предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции.