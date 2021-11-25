Спасатели срочно покидают шахту "Листвяжная" из-за угрозы взрыва

Горноспасатели срочно покидают шахту "Листвяжная" в Кузбассе, где произошел пожар.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв.

Собеседник агентства добавил, что в шахте не работает вентиляция.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая. В своем телеграмм-канале губернатор подтвердил информацию об 11 погибших.

В шахте на момент ЧП находилось 285 человек. По данным МЧС РФ, на поверхность выведено 239 человек.

Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. Предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции.