ЧП на шахте в Кузбассе: количество пострадавших выросло до 49 человек

49 человек пострадали при задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Сергея Цивилева. Ранее власти заявляли о 60 пострадавших.

11 человек погибли. Судьба еще 35 горняков остается неизвестной, связи с ними нет. Поисковая операция прервана: спасателям пришлось покинуть шахту из-за угрозы взрыва.

Губернатор объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

Задымление на шахте произошло около девяти утра по местному времени. Предварительная причина пожара – возгорание угольной пыли в вентиляции.

В шахте на момент ЧП находилось 285 человек. По данным МЧС РФ, на поверхность выведено 239 человек.